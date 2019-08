A presó el primer tinent d'alcalde de Matet per abús de menors

El primer tinent d'alcalde de Matet Antonio Bort ha estat detingut per la Guàrdia Civil de Castelló per un presumpte delicte d'abús de menors.









D'aquesta manera, l'Ajuntament de Matet ha publicat un comunicat en el qual informa que se li han revocat les competències com a primer tinent d'alcalde "per la comissió d'un presumpte delicte totalment aliè al consistori".





"La decisió, aprovada divendres 16 per l'Ajuntament de Matet a través d'un Decret d'Alcaldia, pretén vetllar pels interessos de la població i garantir que els fets esdevinguts no interfereixen en el bon funcionament de l'administració local", explica el comunicat oficial.





El regidor és "independent elegit en llistes obertes el passat 26 de maig" i ara les seves competències seran assumides per l'alcaldessa, Rosa Maria Guillem (PP), i pel segon tinent d'alcalde.





La resolució li serà comunicada al regidor, que actualment resideix a la presó, perquè accepti i serà aprovada per l'ajuntament de Matet a la primera sessió de ple que es celebri.





RESPECTE PER L'ACTUACIÓ DE LA JUSTÍCIA I LA PRESUMPCIÓ D'INNOCÈNCIA





"Des de l'Ajuntament de Matet manifesten el seu respecte per aquesta actuació de la Justícia i a la presumpció d'innocència i, encara que el regidor va merèixer el respecte i suport del poble, l'anunci de la seva detenció ha provocat consternació al municipi, pel que fan indispensables aquestes mesures ", asseveren des del consistori.





Fonts del PP expliquen que en tant el regidor detingut accepti la revocació de les seves competències, i si renuncia a l'acta, serà nomenat regidor el representant socialista, ja que és el següent regidor que més vots va aconseguir en les passades eleccions municipals.





Per la seva banda, la Guàrdia Civil ha confirmat l'ingrés a presó del detingut i la Subdelegació de Govern ha incidit que el cas està judicialitzat arran d'una denúncia per un possible delicte sexual.





EL PSPV EXIGEIX AL PP QUE LI S'EXIGEIXI L'ACTA





Així mateix, l'executiva comarcal del PSPV de l'Alt Palància ha exigit al PP que davant aquests fets "prengui les mesures necessàries per exigir l'acta de regidor i apartar de l'Ajuntament" perquè "les institucions públiques no poden veure arrossegades a un desprestigi tan greu per les actuacions que hagi pogut cometre una persona ".





Els socialistes consideren que el PP, amb Miguel Barrachina al capdavant, no ha de conformar-se amb retirar-li les competències sinó que, davant la gravetat dels fets, "ha d'actuar amb contundència per garantir el bon funcionament de la institució municipal".