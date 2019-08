Alemanya viu el seu pitjor moment en creació d'ocupació des 2014

El creixement de l'activitat del sector privat d'Alemanya s'ha accelerat lleugerament a l'agost, gràcies a la sòlida expansió del sector serveis, mentre que la indústria continua en recessió, el que ha alentit el ritme de creació d'ocupació al seu nivell més baix des agost de 201 4, segons IHS Markit.









La dada preliminar de l'índex compost de gestors de compres (PMI) d'Alemanya s'ha situat a l'agost en 51,4 punts, comparats amb els 50,9 del mes de juliol, la seva millor lectura en dos mesos, amb un retrocés de 54, 4 des 54,5 de l'índex del sector de serveis, que baixa a mínim de set mesos, mentre que la lectura del sector manufacturer s'ha situat en 45,8 punts, enfront dels 44,2% de juliol.





Davant la manca generalitzada de pressió sobre la capacitat, s'ha observat a l'agost un major debilitament del creixement de l'ocupació, que va augmentar al ritme més feble des d'agost de 2014. De fet, l'increment de la contractació en el sector de serveis va ser el menys marcat des de gener, mentre que la taxa de disminució en l'ocupació manufacturer va ser la més ràpida des de juliol de 2012.





"Alemanya segueix sent una economia de dues velocitats, amb un creixement continu dels serveis que gairebé compensa la debilitat sostinguda en la indústria", assenyala Phil Smith, economista de IHS Markit, per a qui la lleugera millora del PMI no dissipa l'amenaça de recessió .