Reobren l'àrea de jocs del pop de la Pegaso a Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha reobert aquest dijous l'àrea de jocs infantils en forma de pop del parc de la Pegaso, a Sant Andreu, després d'haver retirat l'element danyat en un acte vandàlic, un ull de l'estructura que funcionava com un periscopi.









Fonts municipals han explicat que s'està treballant per millorar les prestacions per dificultar noves vandalitzacions, i s'han retirat els dos ulls -tant l'espatllat com l'altre- fins llavors.





La resta d'elements del parc, que va obrir a principis d'agost com a àrea infantil singular, poden utilitzar-se amb normalitat, i els ulls s'instal·laran de nou quan estigui disponible la nova peça amb "mecanismes antivandalització".