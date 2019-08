El Festival de Cinema de Sitges obre amb 'En la hierba alta'

El 52 Festival Internacional de Cinema de Sitges obrirà amb el film 'En la hierba alta', dirigida per Vincenzo Natali i protagonitzada per Patrick Wilson, una història basada en un relat curt de Stephen King i el seu fill, Joe Hill.









Segons ha anunciat aquest dijous el festival en un comunicat, es tracta d'una història de terror claustrofòbic -original de Netflix- amb elements sobrenaturals, protagonitzada pels germans Becky i Cal.





Després d'escoltar el plor d'un nen demanant ajuda, els germans s'endinsaran en un camp d'herba alta a Kansas, on quedaran atrapats per una força sinistra que ràpidament els desorienta i els separa.





Patrick Wilson, rostre habitual en títols de gènere com 'Insidious' i 'The Conjuring', i el director Vincenzo Natali, que va guanyar a Sitges amb 'Cube' el 1998, visitaran el festival.





Aquest títol se suma a altres ja anunciats com '3 from hell', de Rob Zombie; el "thriller sobrenatural" 'Daniel is not real', d'Adam Egypt Mortimer; 'Come to daddy', el debut en direcció d'Ant Timpson; 'Bloodline', de Henry Jacobson; 'The Lodge', de Severin Fiala i Veronika Franz i 'Vivarium', de Lorcan Finnegan, com va anunciar el director del festival, Àngel Sala, en roda de premsa al juliol.