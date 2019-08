Segona mort per listeriosi a Espanya

L'Hospital Sierrallana a Torrelavega (Cantàbria) ha registrat la passada nit la mort d'un home de 62 anys diagnosticat de listeriosi, que va ingressar per un quadre febril i presentava múltiples patologies greus, el que ha condicionat una evolució desfavorable del pacient.









La Direcció General de Salut Pública de Cantàbria ha informat d'aquest mort per listeriosi en un comunicat, en el qual, no obstant, ha assegurat que ha constatat que aquest cas "no té cap relació" amb el brot de listeriosi originat a Andalusia pel consum de carn mechada.





Salut Pública ha explicat que la listeriosi és una malaltia infecciosa la principal via de transmissió és alimentària, per contaminació d'aliments elaborats en els quals s'hagués produït alguna alteració en la producció: inadequat tractament tèrmic, fallada en la cadena de fred, defectes d'envasat i/o transport.





En la majoria dels casos es tracta d'una infecció lleu i, sovint, passa desapercebuda per a la població sana.





Les formes més greus (sèpsia i meningitis) afecten pacients pluripatològics i immunodeprimits el que condiciona que en algunes ocasions, en els últims anys, s'hagi registrat alguna mort en pacients amb aquesta malaltia.