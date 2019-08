A Espanya, el 20% dels pisos de lloguer té entre 30 i 60 metres quadrats

El 20 per cent dels habitatges de lloguer que estan anunciades al portal Idealista tenen entre 30 i 60 metres quadrats i un 1% d'aquestes conté una superfície inferior als 30 metres quadrats.









El portal immobiliari ha informat d'això en un comunicat en el qual també destaca que per sota dels 20 metres quadrats tan sols hi ha un 0,1% dels pisos anunciats. A més, en tot el parc disponible l'Estat, un 22,8% té una mida que oscil·la entre els 100 i 150 metres quadrats, i el 8,7% té una mida superior.





NAVARRA, L'ÚNICA COMUNITAT SENSE PISOS PER SOTA DELS 30 METRES QUADRATS





Per comunitats: Navarra és l'única comunitat en la qual no hi ha presència de minipisos amb menys de 30 metres quadrats, ni tampoc es lloguen aquelles amb menys de 20 a Aragó, Astúries, Extremadura, Galícia, La Rioja, Múrcia, Canàries, Balears i Castella-la Manxa.





A les ciutats més grans com Barcelona, un 0,1% dels habitatges és menor a 20 metres quadrats, el 0,8% té entre 20 i 30 metres quadrats, el 22,8% té entre 30 i 40 metres, i en seva majoria, un 45% té entre 60 i 100 metres de superfície.