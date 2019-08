Asensio va enfonsar els resultats d'El Periódico abans de vendre-ho a Prensa Ibérica

Una de les operacions mediàtiques que va generar més expectació aquest 2018 va ser la venda d''El Periódico'. Després de llargues negociacions entre el Grup Zeta i diferents compradors potencials, qui finalment es va endur el gat a l'aigua va ser el grup Prensa Ibérica.





La companyia de Javier Moll tot just va pagar 10 milions d'euros per les capçaleres de Zeta, tant 'El Periódico' com 'Sport'. Aquest preu, molt per sota del que cobejava Asensio, va venir marcat per l'enorme pèrdua de valor que havia patit la marca de Zeta durant els últims temps.





En 2018, la capçalera va triplicar les pèrdues fins als 8,4 milions d'euros, tot i que l'empresa va aconseguir desfer-se d'Ediciones B, sense la venda el forat comptable hauria estat encara més gran.









També va impactar negativament en els resultats de la companyia el pagament de 14 milions d'euros en indemnitzacions per un ERO que va afectar a 163 empleats. Zeta va intentar treure cap mitjançant una política de contenció salarial, abaratint costos de personal en un milió d'euros i facilitant les baixes voluntàries.





No obstant això, el consell d'administració no va participar d'aquestes mesures i ni tan sols va voler fer públiques les seves remuneracions adduint que eren "confidencials".





Però tot això no va evitar que el deute de Zeta no fes més que augmentar. Sumant creditors comercials, Hisenda Pública i altres passius corrents, el deute total del Grup Zeta superava el 31 de desembre de 2018 els 140 milions d'euros.