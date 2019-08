La Caixa envia 51 dels seus treballadors a realitzar voluntariats amb ONG locals

A través de la Fundació Bancària la Caixa, 51 dels seus treballadors -18 d'ells catalans- han realitzat un voluntariat tècnic al servei d'ONG locals durant l'estiu, tal com ha informat la mateixa entitat.









CooperantsCaixa és el programa de voluntariat tècnic internacional de la fundació, que permet als participants participar en projectes de cooperació internacional amb ONG locals per "contribuir al desenvolupament de poblacions vulnerables" amb els seus coneixements en la matèria en la qual són especialistes.





Els voluntaris, escollits segons el seu perfil i experiència, i formats en cooperació internacional i el context del país, col·laboren en països com Colòmbia, Índia, Moçambic i Perú a iniciatives per crear ocupació i educació amb ONG com Entrecultural, Ajuda en Acció i ISGlobal.