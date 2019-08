La Caixa rep 5,7 milions de la Comissió Europea per a les beques de postdoctorat

El programa de beques de postdoctorat Junior Leader de La Caixa ha rebut 5,7 milions d'euros per part de la Comissió Europea (CE) a través del programa Cofund de les accions Marie Sklodowska-Curie.









Aquesta aportació europea permet incrementar el nombre de beques oferides, passant de 37 a 45 beques tant per a la convocatòria 2020 com per a la de 2021, ha informat La Caixa aquest dimecres en un comunicat.





El pressupost total d'aquest programa de beques per a aquestes convocatòries ascendeix a 27,5 milions d'euros.





El president de la Fundació Bancària La Caixa, Isidre Fainé, ha assegurat que la formació d'excel·lència "és una de les apostes estratègiques de l'entitat a llarg termini, juntament amb la investigació".





"El suport de la CE al programa de beques és, a més d'una responsabilitat, un estímul per perseverar en aquest camí que beneficia, sens dubte, no només als investigadors que perceben l'ajuda, sinó a tota la societat, que rebrà el resultat del seu talent ", ha remarcat Fainé.





El programa de beques de postdoctorat de La Caixa es va posar en marxa el 2018 amb l'objectiu de retenir i atreure el millor talent investigador a les universitats i centres de recerca d'Espanya i Portugal.