Zidane confirma que Keylor Navas no soritrà del Madrid

L'entrenador del Reial Madrid, Zinédine Zidane, ha assegurat que "no" contempla que el porter costa-riqueny Keylor Navas es pugui marxar com s'ha informat aquests dies, mostrant-se segur que "aportarà molt" durant aquesta temporada.









El tècnic francès reconeix que desitja que es tanqui el mercat perquè no li facin "més preguntes" sobre possibles fitxatges o possibles sortides, ja que tan sols està centrat en el seu equip i en que pugui "créixer més".





Sobre Keylor: "No, és jugador del Reial Madrid i és important, sempre ho ha estat i ho serà, no contemplo aquesta possibilitat", ha assegurat Zidane en roda de premsa. "No m'ha dit que vulgui marxar, el de fora no el podem controlar. Vol ser aquí i jugar, i està treballant en aquest sentit i això és el més important per a un entrenador", ha afegit.





ZIDANE COMPTARÀ AMB KEYLOR





El francès va deixar clar que el porter "sempre ha estat i serà un professional". "Tindrem molts partits i vaig a comptar amb ell", ha recalcat, advertint que no pensa en cap reforç a la porteria. "Keylor aquesta aquí i només penso en tenir-lo. Ell sempre ha progressat i vol guanyar títols. Jo vull continuar amb ell en aquesta aventura perquè sé que va a aportar molt aquesta temporada i serà molt competitiu", ha finalitzat.