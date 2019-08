El Govern central veu inconstitucional el Pla Exterior de la Generalitat

El Consell de Ministres ha acordat aquest divendres donar el primer pas per a recórrer el Pla d'Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya per entendre que excedeix les competències de les autonomies en aquesta matèria i incompleix per tant la Constitució. "Ofereix una projecció de Catalunya com a Estat".













Així ha resumit el Pla la ministra portaveu del Govern, Isabel Celaá, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. En concret, el Govern central presentarà un requeriment d'incompetència, un pas pel qual l'Executiu reclama a la Generalitat que derogui o retiri la iniciativa. Si en un mes el Govern independentista de Quim Torra no rectifica, el Govern de la Nació podrà presentar conflicte davant del Tribunal Constitucional.





El Gabinet de Pedro Sánchez tenia dos mesos per fer aquest pas i ha pres la decisió al límit del termini, ja que el Pla va ser aprovat per la Generalitat el passat 25 de juny.





Segons Celaá, la Generalitat ofereix en aquesta estratègia d'acció exterior la idea que Catalunya no és una comunitat autònoma espanyola sinó un Estat i "òbvia" les competències estatals en aquesta matèria, reservada en exclusiva a l'Executiu central per la Constitució.





La portaveu ha assegurat que el mateix Tribunal Constitucional ha subratllat ja que la política exterior de les autonomies "ha de respectar l'exercici i la direcció que posseeix l'Estat d'aquesta política", però que la Generalitat de Catalunya no esmenta en el seu Pla ni la Constitució , ni la Llei d'Acció exterior ni fa referència a la política exterior espanyola.