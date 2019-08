Què passarà amb condemna dels presos independentistes? Joan Tardà ho revela

L'exdiputat Joan Tardà, possible candidat d'ERC a la presidència de la Generalitat de Catalunya, explica en un article a 'El Periódico' el futur dels polítics empresonats. En aquest escrit, Tardà relata les confessions de Raül Romeva, pres a la presó de Lledoners.









"Estem en una cursa de fons, Joan, i hem de tenir mentalitat resilient i constructiva, però també empàtica i inclusiva perquè no ens mou cap ànsia de victòria contra ningú, sinó el desig de construir colectivamente un futur per a tots en forma de República justa, ètica, inclusiva i solidària ", relata sobre la carta de Romeva, tal com la recull 'esdiario'.





L'exdiputat, gairebé sense voler, descobreix el full de ruta de l'independentisme per quan el Tribunal Suprem dicti la sentència.





"La no absolució farà néixer una nova demanda cívica i democràtica en l'escenari post-sentència del TS i oferirà a Pedro Sánchez, encara instal·lat a la no assumpció de la imprescindibilitat d'establir un marc de negociació bilateral, un altre exemple de la inutilitat de la via judicializadora i repressiva ".





"L'endemà de la sentència irromprà la campanya per l'amnistia, ben instal·lada en l'imaginari del catalanisme tant pel que va significar en les eleccions de febrer de 1936 com en l'eix vertebrador de la antifranquista Assemblea de Catalunya des de 1971", assenyala.





EL COMBAT DE L'AMNISTIA PREVEU IMMEDIATS DEBATS LEGISLATIUS AL PARLAMENT





El que relata Romeva prossegueix de la manera següent: "El combat de l'amnistia preveu immediats debats legislatius al Parlament i al Congrés, en els ajuntaments, en les entitats (quant trigarà a demanar-la el FC Barcelona?) I al carrer. I formarà part troncal dels debats electorals ".