L'independentisme passa dels somriures a l'agitació per aconseguir que no punxi la Diada

Els independentistes tenen por que la Diada punxi. Després mobilitzacions multitudinàries durant set anys consecutius, la divisió entre ERC i PDeCat i el desencís per les promeses incomplertes dels seus líders, podria motivar una desbandada popular que convertís el proper 11 de setembre en una concentració irrisòria en comparació amb anys anteriors.









Per aquest motiu els organitzadors de la Diada estiguin planificant actes d'agitació per aconseguir un revulsiu entre les bases. Segons informa 'El Confidencial Digital', el moviment independentista vol substituir la seva idea inicial de fer una concentració tranquil·la a Plaça Espanya, a la qual s'arribaria després d'una marxa reivindicativa des de Plaça Catalunya, per una jornada d'agitació als carrers.





El motiu? Aconseguir connectar amb un públic que està avorrit de reunions patriòtiques cada any sense que s'avanci una mica en la construcció de la somiada República catalana.





"FER MOLTA POR"





"Aquest 11 de setembre no hem de desfilar per contemplar a nosaltres mateixos, sinó que hem de fer por. Molta por", ha publicat l'exdirigent de l'ANC Liz Castro en el seu perfil de Twitter.





Al voltant d'aquesta idea es mouen alguns independentistes, que preferirien passar dels somriures a l'acció. Per això aquests sectors promouen substituir el model "desgastat i estèril" llançat per Muriel i Forcadell en la primera fase del Procés, per accions d'acció directa més resolutives.





El pla passa per aconseguir que aproximadament un contingent de 20.000 catalans es situï en punts estratègics de Catalunya per donar la imatge que es pot controlar el territori de forma popular. Convertir cada ciutadà en un activista de l'acció directa per ser presents a "aeroports, estacions, ports, La Caixa... i altres empreses que es van plegar a les pressions de la monarquia", segons es recull en una carta a l'ANC enviada per l'historiador Xavier Diez, partidari també d'aquesta línia dura.





Entre la resta de mesures que proposen aquests mateixos sectors estan una manifestació davant de la Generalitat i accions de protesta davant de les presons. Tot amb la voluntat que la immensa afluència de catalans que es van apuntar a les Diades independentistes no es quedi en foc d'encenalls.