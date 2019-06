La manifestació de la Diada d'aquest 11 de setembre es farà a la plaça Espanya, i vol convertir-la en un estel de "unitat estratègica per aconseguir l'objectiu comú de la independència", han anunciat aquest dimecres en roda de premsa la presidenta de l'ANC , Elisenda Paluzie; el president de l'AMI, Josep Maria Cervera, i la vocal de la junta d'Òmnium, Montse Ortiz.









La membre de la comissió de mobilitzacions de l'ANC, Carla Solé, ha presentat les samarretes per a la marxa: són de color blau turquesa amb detalls grocs al coll i les mànigues, vol simbolitzar les diferents columnes de gent que es congregaran a la plaça Espanya des dels carrers adjacents, i inclou el lema 'Objectiu independència' i un dibuix d'una estrella blanca al centre.





Els organitzadors han explicat que la marxa del dimecres 11 de setembre vol recordar que la unitat estratègica és una condició necessària per a arribar a una futura independència de Catalunya: "Entenem la unitat estratègica des de la diversitat. No cal renunciar a ideologia i orígens per un objectiu comú", ha assegurat Paluzie.





En aquest sentit, Paluzie ha explicat que han escollit una plaça gran de Barcelona en què conflueixen carrers amples i avingudes com la Gran Via, les avingudes Parallel i Maria Cristina, i els carrers Tarragona i Creu Coberta: "Des camins diferents ens posem d'acord per l'objectiu comú de la independència".





Solé ha afegit que la plaça Espanya i els carrers que l'envolten tenen una visibilitat que afavoreix les imatges aèries, a més de ser àmplia i comptar amb bons accessos, i ha dit que la manifestació no vol només omplir la plaça, sinó que busca que la gent s'estengui per tots els carrers que hi conflueixen, tot i que ha dit que els detalls els donaran en una futura roda de premsa.





ÒMNIUM I AMI





Ortiz ha assegurat que Òmnium dóna suport a les mobilitzacions de la Diada organitzades per l'ANC, i ha afegit que els independentistes seguiran mobilitzant de forma pacífica i exemplar malgrat "viure moments de repressió i persecució de la dissidència", i ha insistit que és més important que mai preservar i reivindicar drets com la llibertat d'expressió de vot i de manifestació.





Cervera ha dit que la Diada estarà marcada per la sentència del judici del Tribunal Suprem (TS) als líders sobiranistes --ja sigui per la seva proximitat o pels seus resultats--: "Només l'absolució pot començar a rentar la cara de l'Estat espanyol", i ha reclamat als municipis conjurar-se de forma clara i inequívoca en l'objectiu d'aconseguir la independència de Catalunya.





"Potser tindrem la sentència del judici farsa, sense garanties i que ha mostrat els tics dictatorials del sistema judicial espanyol, que afavoreix sempre als mateixos i que suplanta a la política", ha assenyalat Cervera, que ha insistit en no normalitzar la vulneració drets polítics dels líders sobiranistes ia mantenir la mobilització permanent, segons ell.





Paluzie també ha explicat que, en el marc de la campanya d'estiu de l'ANC --que es fa des 2012--, s'apostarà per "internacionalitzar" el procés sobiranista, i ha avançat que l'entitat independentista presentarà un documental de producció pròpia per explicar la lluita activa no violenta en la qual s'ha emmarcat la seva actuació durant els últims anys.