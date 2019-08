Valverde sobre Messi: "No sabem si jugarà, no forçarem"

El tècnic del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha parlat en roda de premsa prèvia al partit contra el Betis sobre el possible traspàs de Neymar, de qui no vol comentar res, i de la possible aparició de Leo Messi a l'onze inicial.









"Cal esperar a l'entrenament, no puc avançar res. No sé si podrem comptar amb ell i si és així, en quina mesura. No ho sé. No anem a forçar, ni es pot variar el pla. Si no està al cent per cent no ho hem de fer ", va afirmar l'extremeny sobre Leo Messi.





Davant la manca d'efectius a la davantera, Valverde no descarta donar minuts a alguns dels jugadors del planter. "Hi ha possibilitats que entrin a la convocatòria, són els jugadors que tenim disponibles. Els quatre jugadors que van sumar més minuts a la davantera l'any passat no estan ara mateix. Potser Leo, però dels altres no n'hi ha cap. Tampoc està Malcom, així que tenim aquests jugadors i anem a comptar amb ells ", va dir.





CAS NEYMAR





"¿Neymar? El nostre club aixeca expectació, hi ha jugadors determinats que també, i poc podem dir perquè pertany a un altre club. És clar que això de Neymar és de tot menys avorrit. No puc dir res, ell juga al PSG i nosaltres ens haurem de preocupar més del partit de demà que d'una altra cosa ", ha indicat el 'Txingurri' davant els mitjans.





"Sempre estem amb rumors, si no és per un jugador és per un altre. Si féssim cas als rumors no podráimos jugar. És el més habitual aquí. No em sembla gens extraordinari. Cal lluitar amb això", va afegir Valverde, que tampoc va voler referir-se a Ousmane Dembélé, protagonista aquesta setmana per la seva lesió i els seus viatges.





"No hi ha res que hagi de comentar públicament, no vull parlar massa d'aquest tema. Han passat més coses altres anys i al final es fa una bola gran per moltes circumstàncies. Sobretot pel que envolta el club, però no vull comentar res ", va indicar el tècnic blaugrana.