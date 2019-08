El PSG s'obre a una barata amb el Barça per desfer-Neymar

Encara que hi hagi caducat la data límit que el mateix PSG es va marcar per a la venda de Neymar, el club gal encara no ha tirat la tovallola per desfer-se del futbolista carioca.





Ara, el Paris Saint-Germain estaria sondejant la possibilitat de lliurar a Neymar a canvi d'un jugador del FC Barcelona. El Barça, que està desitjós de traspassar a Coutinho i Rakitic, també estaria interessat en l'operació.









El fet és que aquest canvi de perspectiva --Passar del bon premi a un intercanvi entre jugadors-- podria desencallar la sortida de Neymar del club francès, amb moltes possibilitats de aterrar de nou al Barcelona.





No obstant això, en la negociació també s'ha ficat el Reial Madrid, que no treu ull de les ofertes del mercat quan estan pel mig jugadors tan mediàtics (i publicitaris) com Neymar.