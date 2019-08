El PSG posa data límit al malson del traspàs de Neymar

El PSG ja no amaga el seu cansament amb Neymar. Segons el diari L'Équipe, el club francès ha marcat el proper 10 d'agost com la data límit per consumar el possible traspàs del futbolista a un altre club.





Aquest 10 de l'agost comença la lliga al país gal, de manera que l'entitat vol liquidar el malson del traspàs de Neymar abans que arrenqui la competició.









Segons aquesta mateixa informació, el club presidit per Nasser Al-Khelaifi no pensa reduir la seva oferta de 300 milions d'euros per l'entrega del crac carioca. Tot i que es mostren oberts a diferents fórmules de cessió, l'entitat sap que Neymar, malgrat les seves insolències i el seu baix rendiment, segueix sent un actiu econòmic important i si ho perden volen embutxacar-se una quantitat que el compensi.





No obstant això, tampoc és que molts clubs s'hagin interessat per Neymar. Malgrat que es va especular amb que el Barça tantearía per recuperar a un dels seus astres, la remor del traspàs ha estat motivat més per l'entorn de Neymar que per ofertes reals posades sobre la taula pel club blaugrana.





Per aquest motiu en el PSG ha dit prou a aquest sainet estiuenc. Si no reben una oferta solvent en deu dies, Neymar continuarà al club durant la temporada que ve i el futbolista haurà d'esperar a una nova finestra de fitxatges per fer les maletes.