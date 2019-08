Problemes econòmics al PP: "Al grup municipal o ERO"

Sostenir el Partit Popular s'ha convertit en tot un repte. Els problemes econòmics del partit són reals i intentaran evitar presentar un expedient de regulació d'ocupació (ERO), després de perdre pràcticament la meitat de les subvencions oficials després dels mals resultats obtinguts en les passades eleccions del 28-A.









"Al grup municipal o ERO", és el missatge que, segons ressalta 'ElConfidencial', reben els antics membres que s'han quedat sense lloc amb la renovació de les llistes i el personal de les seccions que es considera sobrant. Molts d'ells ja han renunciat a la seva plaça a Gènova per resituar-se en l'Ajuntament.





PÈRDUES DE 9,3 MILIONS D'EUROS





El Partit Popular ha perdut 9,3 milions d'euros per al manteniment ordinari de l'organització, els que abona del Ministeri de l'Interior, i es prepara per a reduir el seu pressupost en gairebé un 40%.





Passar de 137 diputats a 66 va ser un mal de cap per a la formació més enllà dels escons obtinguts. Tal com explica el medi citat, amb la retallada de subvencions, no hi ha diners ni per pagar les nòmines dels empleats.





PLA D'AJUST





El pla d'ajust és responsabilitat de la secretaria general que dirigeix Teodoro García Egea i l'encarregada de fer les ofertes individuals de sortida la gerent, Carmen Navarro.





D'aquesta manera, l'oferta de canvis de destinació inclou una renúncia per escrit a la plaça fixa o excedència a la plantilla i, posteriorment, es realitzarà un contracte en el grup municipal de Madrid. El grup municipal del PP a l'Ajuntament de Madrid s'ha convertit en el primer destí de molts assessors, secretàries i assistents de la seu de Gènova.





Però la majoria dels cridats al despatx de Navarro han rebutjat les recol·locacions o han quedat en donar la seva resposta a la tornada de les vacances.