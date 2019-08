Els vasos sanguinis de la medul·la òssia poden convertir-se en os i provocar infarts

Una investigadora de la Universitat de Texas a Arlington ha descobert que els vasos sanguinis que hi ha dins de la medul·la òssia poden convertir-se progressivament en os amb el pas dels anys, el que poden contribuir a malalties com calcificació vascular, atac cardíac, accident cervell-bascular i subministrament inadequat de sang a les extremitats.









L'examen d'aquests gots realitzat per Rhonda Prisby, professora associada de Kinesiologia al Col·legi d'Infermeria i Innovació en Salut, va conduir al descobriment de partícules similars a parar a la circulació perifèrica.





Les seves troballes suggereixen que les partícules osificades poden contribuir a malalties com calcificació vascular, atac cardíac, accident cervell-bascular i subministrament inadequat de sang a les extremitats.





"En examinar imatges aparentment no relacionades i vincular els detalls d'elles, vaig poder plantejar la presència de partícules similars a parar a la sang. De fet, algunes de les partícules osificades són prou grans com per obstruir els vasos sanguinis més petits", explica Prisby.





La calcificació vascular és una característica comuna i un factor de risc de morbiditat i mortalitat, recorda Prisby. Aquestes partícules similars a ossos són potencialment més perilloses a causa de les seves vores afilades. "Algunes de les partícules osificades tenen puntes i vores esmolades que podrien danyar el revestiment dels vasos sanguinis --desvela--. Aquest dany podria iniciar esdeveniments que condueixen a l'aterosclerosi (acumulació de placa), el que pot restringir el flux sanguini amb el temps ".





El descobriment d'aquestes partícules similars als ossos podria ajudar els metges a detectar i tractar afeccions potencialment mortals.





"En buscar etiologies relacionades amb la calcificació vascular, atac cardíac i / o accident cervell-bascular, potser hauríem de considerar si les partícules osificades contribueixen a aquestes malalties i com ho fan". El meu laboratori examinarà aquestes possibilitats ", recomana.