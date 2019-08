Messi no entra a la convocatòria contra el Betis

Un altre dia més sense Messi. El capità del FC Barcelona no va entrar a la convocatòria per rebre el Real Betis aquest diumenge al Camp Nou, per la qual cosa es perdrà el segon partit de Laliga Santander.









El tècnic blaugrana, Ernesto Valverde, va dir en roda de premsa que seguirien el pla i no és un altre que no arriscar amb un Messi que no va participar amb el grup en l'entrenament d'aquest dissabte. L'argentí ja es va perdre el primer partit davant el Ahletic Club.





I és que el '10' esgota la recuperació de la lesió muscular que va patir en el seu primer entrenament de pretemporada i seguirà reservat per un Valverde que va citar a 18 jugadors a la recerca de la primera victòries, després de la derrota a San Mamés. A més de Messi, l'atac blaugrana no podrà comptar per lesió amb Luis Suárez i Demebélé.