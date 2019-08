Pedro Sánchez reprèn aquest dilluns les reunions amb col·lectius de la societat civil

El secretari general del PSOE i president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, reprèn aquest dilluns les reunions amb diferents col·lectius iniciades abans de les seves vacances de dues setmanes.









En concret, a les 12.00 hores, protagonitzarà, juntament amb la ministra de Justícia en funcions, Dolores Delgado, i el secretari executiu de Memòria Històrica de la CEF, Fernando Martínez, una trobada a Madrid amb organitzacions de Memòria Històrica, a l'espai Propera estació, segons ha informat el PSOE en un comunicat.





A la tarda, a les 16.30 hores, Sánchez acudirà a una altra reunió amb organitzacions del sector de la ciència amb el ministre de Ciència, Innovació i Universitats en funcions, Pedro Duque, i el secretari d'Emprenedoria, Ciència i Innovació del PSOE i secretari de estat per a l'Avanç Digital, Francisco Polo.





Així, les primeres reunions del president després de les vacances estivals seran amb diferents col·lectius socials i no amb partits polítics. L'objecte d'aquestes trobades és incorporar algunes de les seves demandes en el programa de govern que està ultimant i que presentarà als seus possibles socis d'investidura: Unides Podem, PRC, PNB i Compromís.





Els contactes amb els partits de cara a negociar la formació de govern no es reprendran, per tant, fins al mes de setembre. El dia 23 d'aquest mateix mes s'esgota el termini de dos mesos fixat en la Constitució per poder formar govern, termini que va començar a comptar des de la primera votació del debat d'investidura de juliol.