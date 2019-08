Les últimes decisions d'Iglesias i Sánchez, clau per al futur dels espanyols

Les eleccions del mes de novembre semblen cada dia més factibles, ja que socialistes i morats no són capaços de posar-se d'acord per governar en conjunt, cosa que, a dia d'avui, sembla impossible. El 23 de setembre hi ha d'haver un Govern constituït, sinó, tornarem a anar a les urnes per quarta vegada en quatre anys.









Ja són moltes les setmanes en què la formació de Pedro Sánchez així com la de Pablo Iglesias segueixen en una dinàmica poc productiva de negociació, de reunions, missatges, filtracions, -entre mig hi va haver la investidura fallida-. I, fins al mes de setembre, no es tornaran a reunir, encara que tot apunta que no es posaran d'acord.





Podem vol un Govern de coalició mentre que el PSOE pretén un Executiu en solitari i, així, és molt complicat arribar a un terme mig.





GOVERN A LA PORTUGUESA O ELECCIONS





Pedro Sánchez, a hores d'ara, tan sols contempla un Govern a la portuguesa és a dir, amb programa secundat i recolzat externament per podem- o anar a eleccions, tal com destaca 'Elindependiente'.





El partit més votat a Espanya es va tancar fa algunes setmanes a la possibilitat de formar un Govern de coalició i no hi haurà marxa enrere, de manera que, Pablo Iglesias, tindrà a les seves mans el futur d'Espanya.





IGLESIAS HA DECIDIR





El líder de la formació estatge haurà d'escollir. La decisió es prendrà al setembre, després d'una reunió formal, en la qual no pretén investir Sánchez i, si cal, s'anirà a les urnes de nou.





Iglesias té tres opcions: acceptar que Pedro Sánchez governi en solitari a canvi d'un acord programàtic "progressista i obert" pactat amb Podem, és a dir, el Govern a la portuguesa, la segona és investir el líder socialista si accés al Consell de Ministres i boicotejar continuadament al Govern, i la tercera i última és la d'anar a les eleccions el proper mes de novembre.





El temps és limitat, i el líder podemita ha de decidir en qüestió de setmanes. Tal com assenyala el medi esmentat anteriorment, si la reunió amb Sánchez al marge de la ronda de contactes que ha preparat l'Executiu després de les seves vacances a Doñana fracassa i el 23 de setembre no hi ha Govern.





Tot seguit el Rei dissoldrà les Corts al dia següent i el BOE publicarà la nova convocatòria d'eleccions. Serà llavors quan totes les formacions polítiques s'embarquin des del minut un en una campanya electoral a contrarellotge de set dies de durada.