Izquierda Unida i Comuns volien entrar a l'equip de negociació d'Iglesias i Sánchez

Izquierda Unida i els Comuns van demanar estar a la taula de negociació Unides Podem i de PSOE amb l'objectiu de formar Govern de coalició.









Les dues formacions afins a Unides Podem reclamen tenir veu pròpia i que s'atenguin a les seves reivindicacions.





Així, l'equip negociador encapçalat per Pablo Iglesias vol englobar diverses sensibilitats. En ell estan Pablo Echenique i Ione Belarra, mentre que per part d'IU està Enrique Santiago i dels comuns figura Jaume Asens. De Galícia en comú està Yolanda Díaz i d'Equo forma part Juantxo López de Uralde.





Aquesta estratègia evitaria també possibles crisis internes. De fet, al juliol, des d'IU van considerar que les negociacions entre els equips de Pablo Iglesias i Pedro Sánchez tenien certa opacitat.





Aquestes crítiques es reduiran ara que s'ha ampliat el nucli dur de les negociacions.





Per part dels Comuns, per exemple, opten per que hi hagi una acostament amb el Govern socialista per aconseguir que hi hagi un referèndum a Catalunya.





En Comú Podem ja va presentar aquesta proposta, i ara el text enviat al PSOE demana el blindatge de les competències que estipula l'Estatut, així com una agenda de diàleg i la desjudicialització del procés.