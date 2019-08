Malestar a Ciutadans pel silenci de Rivera davant la crisi de l'Open Arms

El desconcert entre les files de Ciutadans segueix augmentant. A les defeccions de l'últim mes de l'ala socialdemòcrata del partit, s'uneix ara el malestar per l'hermetisme d'una direcció més preocupada en superar el PP per la dreta que en assegurar la unitat interna del partit.





L'últim episodi que ha provocat el neguit entre les bases 'taronges' ha estat el silenci de Rivera davant la crisi de l'Open Arms. Si el 2016, el líder de la formació va arribar a desplaçar-se fins a Grècia per entrevistar-se amb els activistes que s'encarregaven de pal·liar la tragèdia humanitària, tres anys més tard guarda silenci davant un nou rescat a la Mediterrània.









Darrere d'aquesta passivitat de Rivera es troba la seva voluntat de "sorpassar" al Partit Popular com a força hegemònica en el bloc de la dreta. Atès que l'assumpte de la immigració és un dels cavalls de batalla de les forces conservadores, el número u del partit 'taronja' hauria calculat que no li convé ficar-se en embolics donant la seva opinió sobre l'assumpte de l'Open Arms.





Lluny queda aquell viatge fins al port del Pireu i fins i tot fins al camp de refugiats de Malakasa, on Rivera va sostenir davant centenars de persones desplaçades per la guerra que "aquestes famílies podríem ser qualsevol de nosaltres".





El sector crític de la formació, que encara no s'ha volatilitzat malgrat les sortides d'alguns membres com Toni Roldán o Manuel Valls, no comprenen aquest gir en la política d'immigració. De fet, fa un any Cs va ser juntament amb Podem l'únic grup al Congrés que va celebrar l'acollida de l'Aquarius.





Un any més tard, la postura del partit ha donat un cop de volant cap a les posicions de mà dura defensades pels conservadors europeus. Prova d'això és la forma en què es va despatxar Marcos de Quinto, un dels diputats que actualment té via directa amb Rivera, a través de Twitter sobre la crisi de l'Open Arms.





De Quinto va titllar de "bé menjats" als immigrants a bord de la nau i va centrar el seu discurs en criticar les màfies de tràfic de persones, en línia amb els missatges de Vox. El pitjor és que el flamant congressista no va ser desautoritzat per cap membre de la direcció, davant la inquietud dels que observen amb preocupació la deriva del partit.