Bonvehí reivindica el PDeCAT enfront de la Crida de Puigdemont

El president del PDeCAT, David Bonvehí, ha reivindicat el llegat i la història del seu partit davant la Crida Nacional per la República, a la qual cita a precisar si volen ser el "relleu" de la seva formació en el marc de la reordenació de l'espai de JxCat.









"Si la Crida vol ser el relleu del PDeCAT o vol representar el que representava el PDeCAT, que es digui, però crec que l'esperit fundacional de la Crida era una altra cosa", ha recalcat.





Per Bonvehí, no és coherent que la Crida, impulsada per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, demani la dissolució del PDeCAT i no de la resta de partits independentistes, i recorda que va néixer com un moviment que volia agrupar tot l'independentisme.





Encara que coincideix amb Puigdemont en què la unitat de l'independentisme seria el marc ideal, constata que no ha estat possible i que ara el PDeCAT, a l'espera que culmini el procés de reflexió que van obrir al juliol, ha de decidir com evoluciona en la futura reordenació d'aquest espai.





"No m'agrada que tots parlin del PDeCAT, hem estat molt generosos", ha defensat Bonvehí, que ha demanat a tots els actors de JxCat definir i acordar uns mínims per avançar cap a la unitat que tots proclamen.





"Hauríem d'intentar veure si som capaços de definir uns mínims i, a partir d'allí, que tots acceptin aquests mínims i fer un gran partit amb molts matisos. Si no pacten els mínims en què tots se sentin còmodes, aquesta unitat, per molt que parlem d'això, no serà possible ", ha advertit en una entrevista d'Europa Press.