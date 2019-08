Més de 13.000 persones es beneficien de projectes socials de l'Obra Social 'la Caixa' a Catalunya

Més de 13.000 persones, tant nens i joves en risc d'exclusió social com a adults en situació vulnerable i persones sense llar, seran les beneficiàries directes de les ajudes que l'Obra Social 'la Caixa' ha concedit aquest any a 21 projectes socials impulsats per entitats que actuen a Catalunya, concretament a les quatre províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. L'aportació econòmica total a aquests projectes ascendeix a 490.910 euros.









Aquests ajuts formen part de la convocatòria de Lluita contra la Pobresa Infantil i l'Exclusió social, la segona en resoldre del Programa d'Ajudes a Projectes d'Iniciatives Socials 2019, que en el conjunt d'Espanya destina una inversió de 2,6 milions d'euros a 109 projectes amb més de 46.000 beneficiaris directes.





L'objectiu d'aquesta convocatòria és impulsar projectes dirigits especialment a l'àmbit de la infància i la joventut que fomentin processos d'empoderament personal a partir de la implicació de la persona beneficiària, potenciant la família com a centre d'atenció, afavorint el desenvolupament integral i el procés de inclusió d'aquelles persones en situació de vulnerabilitat.





Es contemplen dos grans àmbits d'actuació: desenvolupament social i educatiu d'infants i joves en situació de pobresa, i les seves famílies; així com promoció de la inclusió social per a persones en risc de pobresa o exclusió.





Per a la selecció dels projectes, a més d'avaluar els objectius, la metodologia i l'impacte previst, la Fundació Bancària 'la Caixa' posa especial èmfasi en aquells que destinen temps conèixer a cada individu, potencien els seus interessos, la seva corresponsabilitat, capacitat d'elecció i implicació.





L'empoderament de les persones destinatàries com a agents actius de canvi és crucial en el disseny, el desenvolupament i l'avaluació de les activitats.





També s'ha valorat la complementarietat de cadascuna de les iniciatives amb els recursos existents al territori, el suport de l'Administració i la col·laboració efectiva entre les entitats mitjançant el partenariat, i la implicació de la comunitat on es desenvolupen.





En els projectes seleccionats participen 616 professionals i més de 2.000 persones voluntàries.





El president de la Fundació Bancària 'la Caixa', Isidre Fainé, ha destacat l'esforç i compromís de l'entitat "amb tots aquells col·lectius que lluiten per una societat més justa i igualitària, on les persones vulnerables tinguin oportunitats reals d'inserció social".