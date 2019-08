Detonat el projectil trobat a la platja de Sant Sebastià de Barcelona

Els artificiers de l'Armada han detonat aquest dilluns el projectil explosiu trobat diumenge a la Guàrdia Civil a la platja Sant Sebastià de Barcelona.





MÉS INFORMACIÓ L'Armada estudia com neutralitzar la bomba de la Barceloneta





L'operació s'ha realitzat a les 15.35 hores en alta mar --a una milla de la costa i a uns 45 metres de profunditat--, lloc fins al qual l'artefacte explosiu s'havia traslladat amb globus d'elevació submergits, per la qual cosa no es havia tret de l'aigua.





La bomba, de 1936 i que es va trobar sense detonar, contenia 70 quilos de trilita i era altament volàtil, pel que l'Ajuntament de Barcelona havia ampliat el perímetre acordonat per incloure la platja de Sant Sebastià i l'esplanada de la plaça del Mar abans que es procedís a la seva detonació.

















L'artefacte es denomina 'bomba catalana' i va ser fabricat l'any 1936, encara que no s'ha pogut precisar l'any de la Guerra Civil en què va ser llançat.





La Guàrdia Urbana ha reobert les platges de Sant Sebastià i de Sant Miquel a la Barceloneta, que romanien tancades al públic des del diumenge, i s'ha normalitzat l'activitat de la zona, ha informat la policia local en una anotació en Twitter.





Els artificiers de l'Armada han descartat que hagin quedat restes de la bomba, de manera que no hi ha perill per als banyistes.





En declaracions als periodistes, el tinent de navili de l'Armada i responsable de l'operatiu de desactivació, Juan Pedro Saura, ha explicat que aquest tipus d'operacions se sap "quan comencen, però no quan acaben", perquè han de confirmar que la zona ha quedat assegurada.





"Pot sortir acomiadat un tros que pot ser molt perillós i cal assegurar la zona. Es pot ficar una embarcació en la zona, que se'ns han ficat diverses, i haig d'agrair a tots -Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i Guàrdia Civil- que han collaborat", ha explicat.





El projectil estava a escassos 20 metres de la costa, a uns tres metres de profunditat i prop d'una canonada de gas, fins on han baixat tres bussos: un especialista en desactivació i dos suports.





Quan el primer ha confirmat que es tractava d'un projectil de 1936 conegut com a 'Bomba Catalana', ho han elevat amb una "maniobra de boies" per a traslladar-ho a una milla de la costa salvant la canonada de gas que estava a mitja milla.





Una vegada allí, han fondejat de nou el projectil en una zona de 40 metres de profunditat amb fons de sorra on la vida marina, que també volen preservar, és menor; allí l'han detonat i "no han quedat restes".





Ha precisat que el projectil podria haver estat arrossegat pels corrents, que no comptava amb aletes ni amb el "molinet de foc", per la qual cosa és possible que no fos llançat.





Per a detonar-la, s'utilitza una "petita càrrega" per a cremar l'explosiu de la bomba de la Guerra Civil, que ha qualificat d'inestable perquè, en portar tants anys en el mar, les seves condicions físic-químiques han variat molt.





Preguntat per si l'artefacte era perillós per a les persones, ha recordat que "qualsevol artefacte que contingui explosiu sempre comporta un risc" i ha insistit que és labor de l'Armada acudir a desactivar aquest tipus de projectils en tot el litoral de l'Estat.





En el dispositiu ha col·laborat al costat de l'Armada, la Guàrdia Civil, els Mossos d'Esquadra, el Grup de Platges de la Guàrdia Urbana, la Policia Portuària, el Servei d'Emergències Mèdiques i Salvament Marítim.