Un temporal de gota freda s'estén per 13 províncies espanyoles

Un total de 14 províncies tindrà aquest dimarts risc (groc) o risc important (taronja) per precipitacions intenses o per tempestes, segons ha avisat l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), a conseqüència d'una Depressió Aïllada en Nivells Alts (DANA) que deixarà quantitats importants de precipitació i tempestes fortes i acompanyades de calamarsa.





MÉS INFORMACIÓ Les pluges torrencials mobilitzen d'emergència a Bombers i Protecció Civil a Catalunya





En concret, el risc per pluges i per tempestes serà important en les províncies de València, Alacant, Castelló, Eivissa, Mallorca i Menorca i l'avís per pluges serà també taronja a Múrcia. En aquestes zones es podran acumular fins a 40 litres per metre quadrat en una hora.





Múrcia tindrà també risc (groc) per tempestes. Per pluges i tempestes tindran avís groc Tarragona, Terol, Albacete, Cuenca, Guadalajara i Almeria, províncies en què s'acumularan uns 15 o 20 litres per metre quadrat en una hora.





L'AEMET ha pronosticat que la DANA no descarta que els xàfecs i tempestes siguin fortes i que seguirà dirigint aquest dimarts a l'est, on deixarà precipitacions i inestabilitat en bona part de la Península i Balears.





També destaca que hi ha probabilitat de xàfecs i tempestes, localment fortes o molt fortes i persistents a l'entorn de la Comunitat Valenciana, Múrcia i en l'oest de Balears.





Podran ser intenses al litoral sud de Catalunya, a Castella-la Manxa i en l'est d'Andalusia i, de manera més dispersa, en àrees de muntanya del nord i centre peninsulars. No descarta que siguin puntualment forts.





A les Canàries l'AEMET espera intervals ennuvolats al nord, i possibilitat de calitges.





Pel que fa a les temperatures, s'espera que baixin en ambdós arxipèlags i en la meitat oriental de la Península, especialment a les zones de tempesta i augmentaran a l'interior oest. Les màximes podran arribar a 30 graus al quadrant sud-oest.





A les Canàries bufaran alisis amb intervals de fort, mentre que a l'Estret el vent serà de ponent i bufarà de component nord al litoral gallec; de l'est i sud-est a Balears i a la vall de l'Ebre, amb cops forts en zones de tempesta.