Ordenen a Hisenda tornar les taxes que va cobrar a fons de pensions d'Estats Units a Espanya

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha emès tres sentències segons les quals l'Agència Tributària ha de retornar els impostos cobrats a Espanya als fons de pensions de les empreses d'Estats Units Lockheed Martin Retirement Plan i Chevron Retirement Plan.









El TSJC considera que Hisenda ha de retornar prop de 300.000 euros que aquestes multinacionals van pagar per l'Impost sobre la renda de no residents.





Les resolucions judicials es van emetre a l'octubre de 2018, a l'abril de 2019 i al juny d'aquest mateix any.





Les tres assenyalen que els fons de pensions d'aquestes firmes nord-americans són iguals als espanyols, de manera que recolzant-se en els tractats dels EUA amb la Unió Europea, l'Agència Tributària ha de tornar-los les retencions dels dividends repartits entre els treballadors residents a Espanya.





Hisenda hauria retingut fins al 19 per cent dels beneficis derivats d'inversions en societats cotitzades a Espanya. No obstant això, els fons de pensions espanyols estan exempts de tributació.





La major retenció es va fer a Chevron Retirement Plan, amb més de 265.000 euros.





Les sentències assenyalen que en aquests casos cal tornar els diners en virtut "dels principis comunitaris de no discriminació per raó de residència i de llibertat d'establiment i de lliure circulació de capitals". Per això, no hi ha d'haver diferència per nacionalitat.