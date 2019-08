Catalunya, on més hores extres es realitzen d'Espanya

Els ocupats espanyols van realitzar més de 166 milions d'hores extres remunerades en 2018, la segona xifra més elevada dels últims 10 anys segons l'anàlisi realitzada per Randstad de l'Enquesta de Costos Laborals, realitzat per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) des de 2008.









En termes absoluts, durant l'any passat els treballadors espanyols van registrar 166.178.850 hores extraordinàries, el que implica un augment del 13,1% respecte a 2017, quan van realitzar 146.952.840. De mitjana, durant 2018 els ocupats espanyols van realitzar de mitjana 8,1 hores extraordinàries, un 3,8% més que el curs anterior.





Seguint la sèrie històrica, 2008 va marcar un rècord pel que fa al nombre d'hores extra realitzades per cada empleat, 9,3, any des del qual va començar a reduir-se fins a registrar la xifra més baixa en 2013 amb 6 hores. Des de llavors, les hores extres remunerades van augmentar durant cinc anys consecutius fins a 2018.





Segons el director de relacions institucionals de Randstad, Luis Pérez, "el recurs de les hores extraordinàries pot ser positiu en moments d'alt volum de treball, però no és una bona solució de manera recurrent". "Per donar resposta de manera adequada a aquestes situacions (...), hi ha solucions que permeten no saturar als empleats", ha afirmat.





CATALUNYA, VALÈNCIA I MADRID, ON MÉS HORES EXTRA ES REALITZEN





Per comunitats autònomes, en termes totals Catalunya és on més hores extres es realitzen, amb 35.942.670, seguint-li la Comunitat Valenciana amb 31.570.110 i la Comunitat de Madrid amb 25.784.640. En total, aquestes tres regions acumulen el 56,1% del total de les hores extres remunerades.





Pel que fa al nombre d'hores extra remunerades per professional, Catalunya, amb un 10,8 de mitjana, lidera la taula. El segueix la Comunitat Valenciana amb 10,5 hores, i es troba en tercera posiciónm Aragó, que amb 9,9 hores supera Navarra (9,6) ia la Comunitat de Madrid (8,7).





Per sectors, és el de serveis el que major volum d'hores extraordinàries registrar durant 2018, amb un total de 166.200.000, fet que suposa un 66,9% del total, a causa de l'elevat nombre d'ocupats. A continuació se situen els sectors d'indústria, amb 38,5 milions, i construcció, amb 8,8 milions d'hores extres comptabilitzades.