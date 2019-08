Troben la fórmula que els pacients amb pulmó no perdin memòria

Un estudi liderat per l'Hospital del Mar apunta, per primera vegada, que protegir la zona de l'hipocamp, al centre del cervell, de la radiació que s'utilitza per evitar la metàstasi en casos de càncer de pulmó de cèl·lula petita, preserva la memòria dels pacients.





La confirmació d'aquesta tesi farà canviar la pràctica clínica i la forma com s'administra el tractament preventiu de la metàstasi cerebral en aquests casos, segons ha assegurat el centre hospitalari.





En l'estudi han participat 13 hospitals de l'Estat pertanyents al Grup Oncològic Espanyol de Càncer de Pulmó de la Societat Espanyola d'Oncologia Radioteràpica (GOECP-SEOR).





Els pacients amb càncer de pulmó de cèl·lules petites s'han de sotmetre a radioteràpia cranial com a mesura de prevenció contra la metàstasi cerebral, que es dóna en la meitat dels pacients durant el curs de la seva malaltia. Però aquesta mesura profilàctica té efectes negatius en la memòria dels malalts. En gairebé el 70% es veu afectada, i és el principal motiu de rebuig del tractament. El nou estudi sosté que protegir una zona concreta del cervell, l'hipocamp, pot evitar aquesta conseqüència del tractament.





El treball, que ha encapçalat la doctora Núria Rodríguez de Dios, metgessa adjunta del Servei d'Oncologia Radioteràpica, l'ha promogut el Grup d'Investigació Clínica en Oncologia Radioteràpica (GICOR), en col·laboració amb el Grup Oncològic Català Càncer de Pulmó de la Societat Espanyola d'Oncologia Radioteràpica (GOECP-SEOR).









S'han analitzat dades de gairebé 150 pacients amb càncer de pulmó de cèl·lules petites sense metàstasi cerebral. Es tracta d'un estudi de fase III, que ha analitzat si l'opció de protegir l'hipocamp és segura en comparació amb el tractament tradicional.





En declaracions a Catalunyapress, la doctora Rodríguez de Déu ha assenyalat que del conjunt dels pacients amb càncer de pulmó, el 20 per cent tenen càncer de pulmó de cèl·lula petita, les característiques principals són que és molt agressiu i que no és operable.





Més d'un 50 per cent dels pacients amb càncer de pulmó de cèl·lula petita poden patir metàstasi cerebral al llarg de la seva malaltia.





L'estudi liderat per la doctora Rodríguez de Dios ha confirmat que hi ha relació entre la dosi de radiació que perceben els malalts i la pèrdua de memòria. De fet, després de la investigació s'ha comprovat que la pèrdua de memòria és cinc vegades superior si no es protegeix l'hipocamp.





Segons les previsions, aquesta troballa s'implementarà en els pròxims mesos als hospitals espanyols de forma progressiva.





L'estudi no només ha avaluat els efectes del nou abordatge del tractament sobre la memòria. També ha analitzat el seu impacte sobre la qualitat de vida dels pacients, els efectes secundaris, la incidència de metàstasi cerebral, la supervivència i els canvis en el volum de l'hipocamp.





S'ha fet un seguiment als pacients durant dos anys, en els quals se'ls ha sotmès a diverses proves, com ressonàncies magnètiques per veure l'evolució de la dimensió de l'hipocamp i test de memòria.





Els resultats indiquen, segons la doctora Rodríguez de Dios, que "en el grup al qual vam protegir l'hipocamp, no només es conserva la memòria al cap de tres mesos, sinó que es manté fins i tot dos anys després de rebre la radiació".





"Estudis fase III com aquest impliquen un canvi en la pràctica clínica. Els treballs que demostren els beneficis de la protecció de l'hipocamp obligaran a canviar el tractament tradicional a aquests pacients", assegura la doctora.





Han col·laborat 12 centres de l'Estat, a part de l'Hospital del Mar. Es tracta de l'Hospital Clínic Universitari de Santiago de Compostel·la, el Complex Assistencial de Salamanca, l'Hospital Universitari Quirónsalud de Madrid, l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, l'Hospital Universitari Virgen del Rocío de Sevilla, l'Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz de Madrid, l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, el Complex Hospitalari de Navarra, l'Hospital Universitari Rei Juan Carlos de Móstoles, l'Hospital Ruber Internacional de Madrid, l'Hospital Universitari Arava de Vitòria i l'Hospital Universitari Ramón y Cajal de Madrid.