Els joves desconeixen els efectes de la pèrdua de memòria causada per l'alcohol

Els estudiants universitaris que beuen alcohol normalment no tenen la intenció de beure fins desmaiar-se, i tampoc comprenen quins comportaments específics de consum d'alcohol presenten el major risc de perdre el coneixement, segons una nova sèrie d'estudis realitzats per investigadors de la Universitat de Brown ( Estats Units).





"Encara no sabem quins efectes a llarg termini té un desmai repetit en el cervell. El que sí sabem és que tenir problemes de memòria relacionats amb l'alcohol està associat amb altres conseqüències negatives", apunta Kate Carey, professora del Centre d'Estudis sobre alcohol i Addiccions de l'Escola de Salut Pública de Brown.





Aquestes conseqüències poden anar des de ressaques fins baralles, sobredosi, problemes de salut mental o agressió sexual. Donada la gravetat d'aquests riscos, Carey i els seus col·legues van posar en aquests estudis per comprendre millor el coneixement dels estudiants universitaris sobre les causes dels desmais, la comprensió de les distincions entre les pèrdues de coneixement i les baixades de tensió i les perspectives sobre les conseqüències de tots dos.





Cada un dels tres estudis es va basar en l'anàlisi de les transcripcions d'una sèrie de vuit grups focals d'un sol gènere d'estudiants universitaris que van informar una pèrdua de coneixement per consum d'alcohol en els sis mesos anteriors. Els grups d'enfocament incloure un total de 50 estudiants, 28 dones i 22 homes, de col·legis i universitats de quatre anys a l'àrea de Providence, Rhode Island.





En el primer article, els investigadors van informar que els estudiants estaven conscients que beure grans quantitats d'alcohol i ràpidament augmentava el risc. No obstant això, molts estudiants no van entendre que els factors biològics, com el sexe biològic i la genètica, juguen un paper en el risc de desmais, o que barrejar el consum d'alcohol amb altres drogues també podria augmentar la seva incidència.





"El tipus de consum d'alcohol que resulta en un deteriorament de la memòria relacionat amb l'alcohol és comú, però tampoc se sol fer amb la intenció de desmaiar-se. Aquells que beuen regularment i té aquest tipus d'experiències no comprenen completament el que les causa . l'interessant és que, independentment de quant begui, hi ha formes de beure per no desmaiar", detalla la investigadora.





El segon article va analitzar les perspectives dels estudiants als quals se'ls va preguntar: '¿Quina és la reacció típica d'una persona quan es desmaia?' i 'En general, què fa que una pèrdua de coneixement sigui una experiència negativa, neutral o positiva?'. En general, els estudiants els van descriure negativament, utilitzant termes com 'vergonyós', 'molest' i 'aterridor', però alguns la van qualificar de 'emocionant'.





Els investigadors van demostrar que els factors socials, ja sigui si els amics d'un estudiant pensaven que els desmais eren comuns o acceptables i amb qui estaven durant el període d'apagada, van influir en la seva perspectiva. La gravetat de la pèrdua de memòria, i saber si van fer una cosa vergonyosa durant l'apagada, també va afectar les seves opinions.