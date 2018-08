L'alcohol, primera droga per la qual es demana tractament a Catalunya

El consum d'alcohol contínua com la primera droga per la qual es demana tractament per drogodependències a Catalunya, segons les últimes dades del Sistema d'Informació sobre Drogodependències (SIDC) amb xifres corresponents a l'any 2017.





L'any passat es inicieraron 13.716 tractaments per drogues, una xifra similar a exercicis anteriors. L'alcohol acapara el 43 per cent; la cocaïna, el 22 per cent; l'heroïna, el 12 per cent; el cànnabis, el 12 per cent, també; i el tabac, el 3 per cent.





S'ha notat un augment dels casos de cocaïna en dos anys, després de sis anys de descens gradual en els tractaments.





En els tractaments per deixar de consumir alcohol, el 49 per cent són dones i el 41 per cent són homes. En el cas de la cocaïna, el 17 per cent són dones i el 23 per cent són homes.





Les persones més joves estan enganxades al cànnabis, amb 27 anys en el cas de les dones i 29 en el dels homes, mentre que les més grans són les que demanen atenció per tabac amb 50 anys tant en el sexe masculí com el femení i per alcohol, amb 47 anys en dones i 46 anys en homes.