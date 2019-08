En Marea critica la "farsa" de les confluències de Podem perquè no tenen "capacitat política"

El portaveu d'En Marea, Luís Villares, ha inaugurat el curs polític carregant contra confluència gallega d'Unides Podem, Galícia en comú, que ha qualificat d'"absoluta farsa", atès que, segons ell, la deriva dels esdeveniments demostra que " no tenen capacitat política de cap tipus "a nivell individual.









Així ho ha explicat en una roda de premsa en què ha criticat la "batalla" pels "butaques" de Pere Sánchez i Pablo Iglesias, una lluita en la qual "la testosterona es va oposar a les neurones" i que deixa com a "víctimes "als serveis públics, la inversió en R + D + I, el medi ambient o els joves.





Luís Villares ha criticat aquest dilluns que durant tot l'estiu no s'hagin escoltat "debats d'idees" amb l'objectiu de conformar un Govern central, sinó "baralles de saló" en què, ha criticat, no han tingut visibilitat les confluències de podem, antics socis d'En Marea.





En particular, s'ha referit al fet que les "suposades confluències" no hagin negociat "bilateralment" les seves exigències amb Pedro Sánchez, el que les converteix en una "absoluta farsa".





"Es va demostrar que no hi havia programa polític propi ni autonomia per negociar", ha assegurat.





Per això, per Luís Villares, aquest model "no serveix per a vertebrar la plurinacionalitat" de l'Estat ni "pels interessos dels ciutadans de Galícia", ja que mantenen amb Podem una estructura "fortament centralista".





En aquesta línia, ha qüestionat la portaveu adjunta d'Unides Podem, Yolanda Díaz, i el secretari general del PSdeG, Gonzalo Caballero, "amb quina credibilitat" parlen "d'una alternativa de Govern a Galícia quan no són capaços d'acordar un Govern en l'Estat".