L'auditoria de Podemos diu que "no es pot garantir la integritat" de les primàries d'En Marea

El pèrit informàtic contractat per Podemos Galicia per auditar el procés de votacions de les primàries d'En Marea conclou en el seu informe que "no es pot garantir la integritat dels resultats del procés electoral esdevingut en les votacions del 22 i 23 de desembre", en el qual la llista de Luís Villares es va imposar amb gairebé el 60% dels vots a la candidatura del sector crític, en la qual participava el partit morat.









Aquesta és una de les conclusions que ressalta Lorenzo Martínez, de la consultoria 'Securízame', l'auditoria sobre les primàries encarregada per Podemos.





El perit afirma que la plataforma de votacions "mostra greus deficiències" que permeten a "qualsevol usuari" del sistema accedir a "dades personals" de la resta de persones inscrites.





Així, determina que Ledmon markenting, l'empresa contractada per la direcció d'En Marea per desenvolupar una nova plataforma després de la seva decisió de prescindir de l'anterior, "no té experiència suficient ni qualificació per dur a terme un desenvolupament amb unes garanties de seguretat adequades que assegurin la inalterabilitat de les votacions del procés electoral, o la auditabilitat posterior del mateix".





"El desconeixement per part d'aquest perit sobre qui va poder i pot tenir accés a la base de dades on s'alberguen els resultats de cada votació, no permet a aquest perit garantir que aquests hagin pogut mantenir la integritat amb relació al que realment votat per cada usuari durant tot el procés electoral", apunta l'auditoria en les seves conclusions.