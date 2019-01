Podemos només presenta candidatura a 800 municipis

El secretari d'Organització de Podemos, Pablo Echenique, ha avançat que la seva formació política té previst presentar candidatures en uns 800 municipis en les properes eleccions locals de 2019, les primeres en què concorreran amb la seva pròpia marca i en què, per tant , mesurarà per primera vegada el seu pes real a nivell municipal.









En una entrevista a Europa Press, el dirigent del partit morat ha explicat que tot i que encara no hi ha "una decisió definitiva", perquè falta informació per analitzar, si calculen que la xifra de candidatures municipals amb la marca Podemos, ja sigui en confluència o no amb altres aliats, estarà "entre 700 i 800 municipis", i "potser algun més".





"S'estan acabant els treballs en alguns territoris, no ens ha arribat tota la informació encara que la tinguem disponible es prendrà la decisió definitiva d'en quins municipis competim. Per això és una estimació a dia d'avui, però suposo que en qüestió de dies o setmanes tindrem nombre definitiu", ha explicat.





La Secretaria d'Organització que dirigeix Echenique va posar en marxa al juliol el procés per determinar en quins dels 8.127 municipis tenen "material", "projecte polític" i "potència militant suficient" per estar "a l'altura" en les eleccions de maig.





Finalment, després de les quatre tandes que han celebrat per garbellar les propostes realitzades pels municipis, i a falta d'acabar d'analitzar tota la informació remesa pels interessats, Echenique estima que seran 800 les candidatures municipals que es presentin amb la marca Podem, és a dir , en gairebé un 10% del total de municipis d'Espanya.





La formació liderada per Pablo Iglesias va decidir en la seva Assemblea fundacional de Vistalegre I, de tardor de 2014, no presentar-se a les eleccions municipals que tindrien lloc al maig de 2015 ja que, segons es reconeixia en el document d'estratègia política que es va aprovar llavors, aquesta cita amb les urnes arribava "aviat" per a ells.