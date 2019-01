L'engany de les primàries de Podemos

Davant la possibilitat d'un avançament electoral per part del president del govern, Pedro Sánchez, el passat mes de desembre, Pablo Iglesias, que mai ha tingut la intenció d'abandonar la política, va convocar les primàries a Podemos. La decisió només era un posat, els vots per a la seva candidatura els tenia lligats i ben lligats. Al final, els possibles candidats a participar es van esfumar com per art de màgia, i això que eren uns quants. El Podemos d'Iglesias i Montero amb l'"organització" i transparència que practiquen, cada dia té més inscrits, però la immensa majoria, a l'hora de votar, no ho fan, no participen.









Analitzant els resultats de les votacions, es pot comprovar que Podemos compta amb 498.259 inscrits amb dret a vot. En les votacions electròniques han participat 60.038, que representa un 12,05% del total, el que suposa que l'abstenció de 87,95%.





D'aquests 60.038 vots electrònics emesos, 53.524 han estat per a Pablo Iglesias i el seu equip, el que vol dir que només un 10,74% de tot el cens ha votat per Pablo Iglesias i la seva llista, mentre que la majoria no ha participat.





Però tot i això, el líder de Podemos i la seva colla parlen d'èxit i triomf rotund. Crec sincerament que aquest 10,74% per cent de vots corresponen a tots els seus seguidors amb càrrecs i els seus familiars. Una estratègia aplicada pel que ells abans anomenaven la casta -paraula que ha desaparegut de la seva argot política- i que ells han absorbit ràpidament.





Podemos, que va néixer del moviment 15M, sempre ha tret la bandera de la consulta a les seves bases per a les decisions importants. A la pràctica s'ha demostrat que precisament les decisions importants no s'han portat a votació a les bases que tant diu tenir en compte. Cras error que s'està veient en la baixa participació. Desencís? Això expliquen molts dels seus "militants". Podemos només és fort mediàticament, amb un discurs que ja pocs es creuen no només entre els seus inscrits, sinó entre els seus votants: diuen una cosa i després fan la contrària, afirmen els decebuts. És un règim presidencialista i familiar.





No hi ha democràcia interna i quan algú es pren la llibertat de dir el que pensa, treuen del traster la guillotina i la posen a funcionar. És la política del silenci, amb un guió que ningú s'ha de saltar, i les conseqüències estan a la vista.





Alguns diuen que, tot i que hi ha ciutadans que confien en la formació morada, els resultats de les properes eleccions van a passar factura a l'home de la cua, que és qui mou els fils de l'embull de Podem i que no ha complert amb el que d'ell s'esperava. És una desil·lusió per a centenars de persones que se sentien orfes de l'esquerra i que havien posat totes les seves esperances en un grup de joves disposats a canviar el panorama polític i la seva forma de fer la política. A l'hora de la veritat, molta teoria, poca pràctica, i ràpidament s'han fet amb els ferrers d'una casta que ells, en principi, detestaven.





Malgrat que benes les primàries com un èxit, una abstenció del gairebé un noranta per cent, és un fracàs en tota regla per a un partit que ha venut que basa la seva política en el protagonisme de les bases, res més lluny de la realitat.