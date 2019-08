El PP insisteix en 'Espanya Suma' mentre Cs i Vox es reivindiquen com a projecte propi

El Partit Popular insisteix en la seva oferta de coalició a Ciutadans i Vox sota la marca 'Espanya Suma', de cara a unes hipotètiques eleccions generals el 10 de novembre, però fins al moment ha rebut cop de porta perquè les dues formacions insisteixen que tenen projecte polític propi.









Des del PP creuen que estan a temps de convèncer amb dades perquè estan segurs que és la manera de guanyar els comicis. El missatge és el que els tres sortirien guanyant.





En aquesta mateixa línia, els populars mantenen que els acords de la dreta han funcionat a Madrid, Andalusia, Castella i Lleó i Múrcia, per la qual cosa consideren que són extrapolables al conjunt d'Espanya.





No obstant això, Cs i Vox es reivindiquen com a partit propi amb un programa específic i volen diferenciar-se del PP.





La portaveu al Congrés de Cs, Inés Arrimadas, ha reiterat que la seva formació aposta per sumar amb altres partits després de les eleccions i per formar governs, com ha fet en diverses comunitats autònomes i ajuntaments aquest any. "Som el partit de la suma, de la negociació", ha dit.





Arrimadas ha assegurat que el seu partit representa un projecte "nou, net, regenerador, liberal", sense casos de corrupció "ni motxilles", i que des d'aquesta posició política busca després acords postelectorals. És en aquest moment quan "tot Espanya ha vist" que Ciutadans "sap cedir".