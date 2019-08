El Govern preveu augmentar la inversió social malgrat de la retallada pressupostària

El Govern preveu augmentar en 2.500 milions d'euros la inversió social del projecte de Pressupostos catalans de 2020 que està preparant la Conselleria d'Economia, tot i que el conseller Pere Aragonès va anunciar una retallada pressupostària.









Aquest augment de la despesa en els comptes -que l'executiu català està confeccionant per a l'any que ve- buscaria reforçar tres grans àmbits: la sanitat, la seguretat i l'educació.







Així, algunes de les partides reforçades que tindrien els Pressupostos serien per ampliar les plantilles dels Mossos d'Esquadra i els Bombers -amb noves promocions-; per finançar les places de llars d'infants; per reduir les taxes universitàries i per millorar la sanitat catalana.





Aquest increment de 2.500 milions seria respecte als pressupostos actuals, que són els prorrogats de 2017, ja que la Generalitat no va poder aprovar els comptes de 2018 perquè estava vigent l'aplicació del 155, ni les de 2019, per falta de suports.





Respecte als comptes del 2019, que per aquesta falta de suports el Govern no va arribar ni a registrar formalment davant del Parlament, l'augment d'aquesta inversió social seria de 795 milions.





RECERCA DE SUPORTS





La Conselleria d'Economia vol iniciar aquest dimecres la ronda de contactes per buscar suports als comptes i ho farà reunint-se amb representants de JxCat i ERC.





La presentació d'un esborrany en què les partides socials han estat significativament augmentades, podria servir perquè les forces de l'esquerra s'avinguessin a pactar un pressupost per al proper any.





Fins ara, el PSC, els comuns i la CUP s'han obert a negociar els comptes, però el s tres han aclarit que en cap cas es pot donar per descomptat el seu 'sí'. Si el Govern vol aprovar els Pressupostos, no en tindrà prou amb el suport de les forces que sostenen al govern, sinó que hauran de convèncer almenys a un dels grups de l'oposició.