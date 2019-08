Cada vegada hi ha menys nens a Espanya

Les últimes xifres de població a Espanya de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) adverteixen que el percentatge de nens menors de cinc anys es troba en mínims històrics, fins situar-se al 4,40 per cent.









Segons les mateixes xifres, la proporció de nens sobre el total de la població ha caigut a la meitat. Ocorre sobretot a Sòria, Almeria, Alacant, Màlaga i Múrcia, entre d'altres províncies.





Els experts relacionen aquestes dades amb l'estabilitat econòmica de les parelles. D'aquesta manera, la desocupació entre els joves i la precarietat laboral estarien relacionats amb tenir menys fills.





Per això, de seguir amb aquesta tendència, hi haurà menys nens a Espanya.





A Europa, els països nòrdics s'han vist tradicionalment com a exemple en la criança dels fills, sobretot a Finlàndia i Suècia, gràcies als permisos remunerats per als pares i al finançament de l'Estat. No obstant això, també en aquests dos països ha caigut la natalitat.





L'encariment del preu de l'habitatge, ja sigui de compra o de lloguer, i del manteniment de la llar i dels fills, influeixen en que les parelles retardin l'edat de ser pares i en què tinguin menys fills, ja que a mesura que avança l'edat de la dona solen aparèixer més problemes de fertilitat.