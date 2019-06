Hugo és el nom preferit per als nens i Lucía per a les nenes

Hugo ha desbancat Lucas i Martín com el nom preferit pels pares per als nens nascuts a 2018. En el cas de les nenes, repeteixen Lucía i Sofía, segons l'Enquesta de noms i cognoms més freqüents publicada aquest dimecres per l'Institut Nacional d' Estadística (INE).









En total, 3.800 nens nascuts l'any passat van ser inscrits com Hugo, el nom més comú durant cinc anys fins al 2017 i que el 2018 va tornar a liderar el rànquing.





El segon nom de nen més freqüent és Lucas amb 3.617 inscrits, seguit de Martín amb 3.332. Daniel (3.223); Pablo (3.139); Mateo (3.100); Alejandro (3.000); Leo (2.651), Álvaro (2.465) i Manuel (2.476), els segueixen en el rànquing.





En el cas de les nenes, Lucía segueix liderant el rànquing amb 4.004 inscrits, seguides de Sofía amb 3.701 i Martina amb 3.534. El top-10 de les nenes es completa amb Maria (3.533); Paula (2.847); Julia (2.738); Emma (623); Valeria (2.420); Daniela (2.503) i Alba (2.350)





En les últimes posicions de la llista de 104 noms comptabilitzats per l'INE figuren Miquel Ángel, Jon, Mauro, Teo i Luka en el cas dels nounats homes. Per a nenes, en l'última part de la taula figuren Malak, Yasmin, Núria, Isabella i Paola.