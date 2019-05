Com més infelices se sentin les embarassades, més petits neixen els seus nadons

Estudiar com els aspectes emocionals i psicosocials associats a les futures mares poden afectar el fetus s'ha convertit en una de les principals línies d'investigació del professor de Ginecologia la Universitat de Màlaga (UMA) Ernesto González Mesa, qui, després d'avaluar a unes 200 dones pacients de l'Hospital Matern Infantil de Màlaga, ha evidenciat com l'estat d'ànim de les embarassades influeix en el pes dels seus nounats.









"Com més infeliços se senten les embarassades, més petits neixen els seus nadons", ha afirmat el professor de la Facultat de Medicina González Mesa, del grup d'R+D+I d'Obstetrícia i Ginecologia de la UMA, alhora que ha afegit que , segons han identificat, en les futures mares els símptomes depressius comencen ja aparèixer en el primer trimestre.





En aquest punt, González Mesa ha afegit que "és fonamental fer visible aquest problema a la societat, canviar la mentalitat per poder tractar-lo".





També l'expert reivindica la necessitat d'abordar la depressió perinatal des dels propis hospitals, promoure les Unitats de Salut Mental dins de les Unitats de Ginecologia.





"Fer visible aquesta realitat pot ajudar a posar-li solució", ha aclarit la investigadora Marta Blasco, també ginecòloga de Matern. Així, aquest estudi obre noves vies d'estudi com la possible relació de la depressió durant la gestació amb parts prematurs o els efectes en la salut posterior del nadó.





Desenvolupat a la fi de 2017, els seus resultats es van presentar al Congrés de la Societat Europea d'Obstetrícia i Ginecologia, la nova cita tindrà lloc a Màlaga a finals de juny.





Aquesta investigació ha estat realitzada també de forma conjunta amb la universitat d'Anatlya a Turquia, on, amb una mostra més gran, el professor de la UMA ha detectat que els factors culturals com la religió, el suport social o les pròpies relacions personals, augmenten fins un 30 per cent els símptomes depressius de les embarassades en el primer trimestre de gestació.