Mor després de xocar contra un camió a la C-25 a l'altura de Sant Bartomeu del Grau

El conductor d'un turisme ha mort a l'hospital després de patir la matinada de dimarts un accident amb un camió a la C-25 a l'altura de Sant Bartomeu del Grau (Barcelona), ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) aquest dimecres en un comunicat.









Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 6.24 hores després que el camió i el turisme xoquessin per causes que s'estan investigant i el conductor del cotxe - RAG, un home de 56 anys i veí de Cardona (Barcelona) - ha resultat ferit crític, pel que va ser traslladat a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, on posteriorment ha mort.





Arran del sinistre, es van activar cinc patrulles Mossos, dues dotacions de Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), i amb aquesta víctima, són 117 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.