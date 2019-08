La reina Isabel II ha donat el vistiplau a la suspensió del Parlament fins al 14 d'octubre sol·licitada per Boris Johnson amb la finalitat d'evitar qualsevol intent des de l'oposició de frenar un Brexit sense acord.













Segons la BBC, el Govern ha demanat a Isabel II que suspengui el Parlament només uns dies després que els diputats tornin a la feina el proper 3 de setembre, amb la finalitat que el discurs de la reina --en el qual el Govern exposa el seu programa-- tingui lloc el 14 d'octubre. Segons la cap de política de la BBC, només alguns ministres estaven al corrent d'aquest pla.





"És el moment que el nou Govern i el nou primer ministre fixin un pla per al país després que abandonem la UE", ha defensat una font de Downing Street a la BBC.





No obstant això, aquesta suspensió deixaria poc marge de maniobra a l'oposició per tirar endavant cap pla que eviti que Johnson tregui el Regne Unit de la UE el 31 d'octubre sense un acord, com ha amenaçat que farà, tret que hi hagi una renegociació dels pactes, un fet al qual Brussel·les i els líders europeus s'oposen.





OPOSICIÓ EN PEU DE GUERRA





Els membres del Parlament dins i fora del partit conservador han reaccionat amb ira i perplexitat davant la petició del 'premier'. El líder laborista, Jeremy Corbyn, ha titllat la proposta de Johnson d'una "amenaça per a la democràcia". Dominic Greeve, anterior fiscal general sota el Govern de Cameron i diputat 'tory', ha considerat que la decisió del primer ministre "és constitucionalment equivocada i francament indignant".





En les últimes hores, conservadors partidaris d'una sortida pactada, laboristes i nacionalistes estan sondejant la possibilitat de presentar una moció de censura contra l'acabat d'elegir primer ministre britànic.





De prosperar, la moció generaria encara més caos en el panorama polític de Regne Unit, però almenys estalviaria, des del punt de vista dels seus proponents, el caos encara major que suposaria una sortida desordenada de la Unió Europea.





CAIGUDA DE LA LLIURA ESTERLINA





La cotització de la lliura esterlina enfront del dòlar i l'euro ha registrat caigudes significatives després de l'anunci de Johnson. Aquest retard en l'inici del curs parlamentari a Regne Unit ha copejat a la moneda britànica, que queia fins als 1,2213 dòlars, després de tancar el dimarts en 1,2287, el seu pitjor encreuament en l'última setmana enfront del 'bitllet verd'.





En el cas de l'euro, la lliura arribava en afeblir-se fins als 1,0959 euros des dels 1,1077 del tancament d'ahir, acostant-se als seus mínims de l'última dècada enfront de la moneda comuna europea