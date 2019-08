Els pilots amenacen amb una altra vaga a Ryanair al setembre

El sindicat Sepla de pilots ha registrat aquest matí un preavís de vaga per als dies 19, 20, 22, 27 i 29 de setembre, així com la sol·licitud de mediació davant el Servei Interconfederal de Mediació i Arbitratge (SIMA) per a la resolució de conflictes i, de no resoldre, es procedirà a la convocatòria oficial de vaga davant els organismes pertinents.









Els pilots de Ryanair afiliats al SEPLA havien donat suport massivament a l'adopció de mesures legals, entre elles la vaga, com a mesura de protesta pel anunciat tancament de les bases de Tenerife Sud, Las Palmas de Gran Canària, Lanzarote i Girona, amb el 90% dels vots a favor.





La vaga de deu dies dels tripulants de cabina (TCP) en Ryanair, convocada pels sindicats USO i Sitcpla, per a setembre (1, 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 i 29) en contra de els tancaments anunciats, segueix en peu després de fracassar la primera reunió de mediació.





SERVEIS MÍNIMS ELEVATS





No obstant això, l'aerolínia està obligada a garantir el 100% dels vols no peninsulars, el 60% dels peninsulars i internacionals amb desplaçament igual o superior a cinc hores i el 35% dels vols peninsulars amb temps de desplaçament inferior a cinc hores durant la vaga de deu dies.





Des d'USO consideren que aquests serveis mínims són "abusius" i que "estableixen arrodoniment per excés", per la qual cosa "limita excessivament el dret dels treballadors a secundar la vaga.





Per això, han convocat concentracions els dies 2 i 6 de setembre enfront dels Ministeris de Treball i Foment per a la plantilla de l'aerolínia a Madrid amb la intenció de "exigir al Govern que defensi els drets dels més de 1.800 treballadors de Ryanair a Espanya".