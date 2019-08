Convoquen deu dies de vaga a Ryanair durant el setembre

Els sindicats USO i Sitcpla de tripulants de cabina (TCP) de Ryanair a Espanya han registrat aquest matí el preavís per una vaga de deu dies el proper mes de setembre (1, 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 i 28), a les tretze bases espanyoles de l'aerolínia irlandesa a protestar per la seva intenció de tancar tres d'elles.









En un comunicat, assenyalen que el motiu de la vaga és "impedir el tancament de les bases de Gran Canària, Tenerife Sud i Girona, si en aquest últim cas es confirmés que s'havia anunciat com a intenció, així com els acomiadaments que d'aquest tancament es derivés al personal directament contractat per Ryanair i el que encara està il·legalment en les agències satèl·lit ", segons ha explicat Manuel Lodeiro, portaveu del sindicat Sitcpla.





Els dos sindicats ja havien advertit que convocarien aturades al setembre després de l'anunci de l'aerolínia irlandesa que ja va avisar al febrer de l'ajust de bases i retallades d'ocupació.





"En els pròxims dies, rebrem la citació del SIMA per a la mediació i, si no hi ha acord, la vaga es convocarà de manera formal. Dubtem molt de la predisposició de Ryanair a arribar a un acord, i fins i tot a presentar-se amb tarannà negociador", després de més d'un any de reunions, afirmen des USO.