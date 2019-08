Ryanair preveu acomiadar 500 pilots i 400 assistents

El conseller delegat de Ryanair, Michael O'Leary, ha anticipat aquest dijous que l'aerolínia irlandesa es veurà obligada a emprendre acomiadats després de la caiguda de beneficis i ha assenyalat que sobren 500 pilots i 400 assistents de vol a la companyia de baix cost.









En un missatge de vídeo remès als treballadors, O'Leary ha assenyalat que en les pròximes setmanes s'anunciaran els acomiadaments que, segons ha anticipat, s'aplicaran a finals de setembre i, de nou, després del Nadal.





"Esperem preservar tants llocs de treball com puguem, però hem de respondre ara i hem de respondre ràpidament als retards en el lliurament dels avions model 737 MAX de Boeing i a l'amenaça d'un Brexit sense acord a finals d'octubre", explica en el vídeo als treballadors.





El missatge arriba dos dies després que l'aerolínia irlandesa anunciés els resultats del primer trimestre del seu exercici fiscal, finalitzat el passat 30 de juny, que va tancar amb un benefici de 243 milions d'euros, un 21% menys que un any abans, a causa dels forts augments en les partides de costos.





En concret, el responsable executiu de la companyia assenyala que a hores d'ara en l'aerolínia hi ha un excés de més de 500 pilots i al voltant de 400 assistents de vol.





L'anunci d'acomiadaments es produeix enmig de l'amenaça de vaga per part dels pilots de l'aerolínia irlandesa per reclamar millores laborals. El sindicat que defensa els seus interessos, British Airline Pilots Association (Balpa), té obert una votació fins al proper dia 7 d'agost per decidir si finalment duen a terme aquesta mesura de protesta.





En concret, les tensions entre Ryanair i els pilots es basen en les reclamacions d'aquests sobre les pensions, la pèrdua de l'assegurança de llicència, les baixes per maternitat i una estructura salarial justa. En una votació anterior, realitzada al juny, el 90% dels pilots va estar d'acord en secundar les aturades.





Així mateix, Ryanair va anunciar a mitjans d'aquest mes de juliol que procedirà al tancament temporal o indefinit de les bases en alguns aeroports amb baix rendiment o deficitàries a partir de novembre a causa del retard en els lliuraments dels 58 avions 737 MAX que esperava rebre per l'estiu de 2020.