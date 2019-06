Condemnen Ryanair a indemnitzar a diversos passatgers afectats per les vagues de 2018

El jutjat del Mercantil número 2 de València ha condemnat Ryanair a indemnitzar passatgers de vols amb origen o destinació a l'aeroport valencià de Manises, afectats per les vagues de personal de cabina de la passada tardor i estiu, segons ha informat el portal Flightright a un comunicat.









D'aquesta manera, l'aerolínia haurà d'indemnitzar amb 500 euros a una passatgera el vol València-Bristol es quedava a terra a causa de la vaga de personal de cabina de Ryanair de la tardor passada i tres passatgers que haurien d'haver realitzat al juliol el trajecte Les Palmas-València amb 400 euros a cada un, després de ser cancel·lat el seu vol per la vaga de personal a l'estiu.





Segons el portal de defensa dels drets dels passatgers aeris, durant les vagues paneuropees de personal de cabina de l'aerolínia irlandesa ocorregudes l'any passat "molts vols van ser cancel·lats i milers de passatgers es van quedar a terra".





En aquest cas, Ryanair estava rebutjant per defecte totes les reclamacions relacionades amb vagues al·legant que són "circumstàncies extraordinàries", segons Flightright, que ja va presentar a l'agost de 2018 una demanda davant el Tribunal Regional de Frankfurt per aquest motiu, i que va comunicar el passat mes de maig que l'aerolínia irlandesa havia acceptat la seva responsabilitat de "compensar" als passatgers per ells representats davant del tribunal d'Hamburg.





Ara, i també després de dues demandes interposades per Flightright, el Jutjat del Mercantil número 2 de València torna a donar la raó a l'organització i obliga a l'aerolínia a indemnitzar amb 500 euros a una passatgera el vol amb itinerari València-Bristol va ser cancel·lat el passat 28 d'octubre ia altres tres passatgers que haurien d'haver fet el trajecte Las Palmas-València el 27 de juliol de 2018 amb 400 euros a cadascun. En tots dos casos, els vols van ser cancel·lats en el marc de vagues de personal.





Les resolucions, contra les quals no cap recurs, estimen la demanda interposada per Flightright, actuant com a cessionària dels drets de diversos clients de la companyia. "La vaga de tripulants de cabina, igual que altres vagues considerades salvatges i per les quals es veuen afectats milers de passatgers aeris cada any, entren dins de les possibles situacions que es poden donar en el marc d'un conflicte laboral, i no poden considerar-se com a causa o circumstància extraordinària que limiti els drets dels passatgers ni les obligacions de cap companyia aèria", ha apuntat Laure Marc Martínez, responsable de Comunicació Internacional de Flightright.





SEGONS DISTÀNCIA I DESTÍ





Segons indiquen les sentències, Ryanair haurà de compensar en aquests casos al passatger, atenent a la distància del vol d'origen i destinació. El portal recorda que l'any passat, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ja va resoldre que, en cas de vaga, si l'aerolínia és responsable d'aquesta "i per tant hagués pogut prendre mesures per evitar-la, s'ha d'abonar una indemnització als passatgers afectats per les cancel·lacions o retards que ocasioni".





El jutjat valencià recull també aquest fet en les seves sentències. "No és comprensible, amb els precedents judicials que ja hi ha, que Ryanair només accedeixi a pagar les reclamacions dels casos de vaga exclusivament davant els tribunals. Tenim la impressió que la principal preocupació de la companyia aèria és dissuadir als seus passatgers i evitar que reclamin el que els correspon, obstaculitzant el procediment en tot el possible", ha subratllat Marc.