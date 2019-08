Ryanair amenaça en tancar la base de Girona i els sindicats declaren vagues

Ryanair preveu tancar la seva base de Girona. Unió Sindical Obrera (USO) i el sindicat de tripulants de cabina de passatgers de línies aèries (Sitpla) han anunciat una convocatòria de vaga a Ryanair després que l'aerolínia els hagi informat de la seva intenció de tancar les seves bases a Las Palmas i Tenerife el pròxim 8 de gener, així com el possible tancament de la de Girona i acomiadaments en general.













Els sindicats i l'empresa s'han reunit aquest dimecres al Servei Interconfederal de Mediació i Arbitratge (SIMA) per a la constitució de la taula negociadora del conveni col·lectiu, després del que els representants de Ryanair han sol·licitat una segona trobada, ja sense mediació, per anunciar aquestes retallades.





ELS SINDICATS ANUNCIEN VAGA





Per això, els dos sindicats han anunciat una vaga "contra el comportament abusiu d'aquesta companyia", tal com ha indicat el secretari general d'USO-Ryanair, Gustavo Silva. La vaga encara no té data, però segons els terminis de la legislació espanyola haurà de ser al setembre.





Pel que fa a la reunió de mediació per a constituir la taula de negociació per al primer conveni col·lectiu de l'aerolínia a Espanya, ha conclòs sense acord.





Els sindicats USO i Sitcpla critiquen que els representants de Ryanair hagin intentat modificar l'acord signat el passat 9 de gener a les bases de constitució de la taula en incloure noves clàusules, com el trasllat de les reunions de negociació a Dublín.





IMPACTE PEL RETARD DELS 737 MAX





Ryanair ja va avançar al febrer possibles ajustos en les seves bases per l'evolució del negoci derivada de la incertesa del 'Brexit', després increments més moderats que en les temporades anteriors, i per sota del creixement del 8% previst en el conjunt d'Europa, a el que s'ha afegit l'impacte pel retard en els lliuraments de la comanda de 30 avions 737 MAX, amb el qual comptava per estiu i els lliuraments estan suspeses; aquest dimecres el sindicat de TCP portuguès també ha informat de la intenció de Ryanair de tancar la base de Faro.





Després de presentar els seus comptes, el conseller delegat de Ryanair, Michael O'Leary, va anticipar en un vídeo que es veurà obligada a emprendre acomiadats, que s'aplicaran a finals de setembre, i de nou després del Nadal, després de la caiguda de beneficis, en el que va dir que a la companyia li sobra 500 pilots i 400 assistents de vol.