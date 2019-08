La demanda de Puigdemont contra Llarena es resoldrà a mitjans de 2020

La demanda de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont al magistrat del Tribunal Suprem encarregat de la instrucció del Procés Pablo Llarena segueix en fase d'al·legacions un any després que es presentés i, segons les previsions, no es resoldrà fins a mitjans de 2020.









El jutge havia ordenat la detenció i lliurament europees contra cinc polítics catalans per rebel·lia processal, cosa que els reclamats consideraven abusiu, el mateix que el jutge no els deixés comparèixer per videoconferència quan ja es trobaven fora d'Espanya.





Els polítics consideren que la resolució de Llarena atempta contra la lliure circulació i vulnera el principi de ciutadania europea.





L'escrit de Puigdemont està a l'espera de ser contestat pel bufet que el Govern de Mariano Rajoy va contractar per defensar el jutge. Després, les parts hauran de dirigir a l'alt tribunal per escrit a l'octubre i novembre.





D'aquesta manera i tenint en compte els terminis de la jurisdicció belga, la decisió definitiva es coneixeria a mitjans de l'any que ve.





Els tres jutges belgues competents per prendre una decisió sobre aquesta qüestió han de fixar una data per celebrar la vista, una cosa que podria succeir en el primer trimestre de 2020.





Aquí s'escoltarà als representants legals de Llarena i Puigdemont, així com les conclusions finals i el tribunal ha de declarar la causa vista per a sentència.





En qualsevol cas, la decisió es coneixerà després que es pronunciï a Espanya el TS sobre els delictes de rebel·lió i sedició en la causa del procés.